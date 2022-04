Médico despedido da Turitermas pede 460 mil euros de indemnização

Hélder Pereira foi responsável pela denúncia de um alegado conflito de interesses na Turitermas, controlada pelo Município de Guimarães.

A empresa do médico ortopedista Hélder Pereira deu entrada com uma ação cível, no Tribunal de Guimarães, em que é pede uma indemnização de 457 262 euros. O clínico prestou serviços na clínica da Turitermas até abril de 2021, altura em que a cooperativa de interesse público rescindiu unilateralmente o vínculo.

Em 2018, Hélder Pereira denunciou uma situação de alegado conflito de interesses, quando a esposa do ex-vereador e presidente da Taipas Turitermas, Ricardo Costa, adquiriu uma clínica concorrente. Apesar de ter negado sempre as acusações, Ricardo Costa acabou por se demitir da direção da Turitermas, evitando uma investigação às alegações do médico.