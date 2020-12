Médico não detetou enfarte e está a ser julgado por homicídio por negligência

Fernando Pires Hoje às 07:32 Facebook

Vítima teve alta 47 minutos após entrar na Urgência do hospital de Mirandela com diagnóstico de dores nas costas. Morreu sete dias depois em Vila Real.

Um médico de clínica geral acusado do crime de homicídio por negligência, num caso ocorrido há quase seis anos, de que resultou a morte de uma mulher de 69 anos, de Mirandela, ficou em silêncio no primeiro dia do julgamento, quinta-feira, em tribunal.

O Ministério Público (MP) entende que o médico, Fernando Gomes, da especialidade de clínica geral e que já não exerce funções no hospital de Mirandela, não terá seguido as boas práticas médicas quando observou a vítima, que apresentava sintomas de enfarte, e lhe deu alta. A mulher viria a falecer uma semana depois, com sequelas graves resultantes do problema cardíaco não diagnosticado.