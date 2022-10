Medida de coação extinguiu-se mas suspeito não pode voltar à GNR

A medida de coação de proibição de funções, que tinha sido aplicada ao militar da GNR de Fafe suspeito de burlas e branqueamento, extinguiram-se, por ter sido ultrapassado o seu prazo legal sem haver condenação. Contudo, o arguido não está atualmente no ativo por causa dos processos disciplinares de que é alvo na GNR.

O tribunal de Guimarães, onde o guarda está a ser julgado, declarou extintas as medidas de coação de apresentações periódicas e proibição de funções, no final de setembro, porque as mesmas tinham sido aplicadas em 29 de maio de 2020 e extinguiam-se em dois anos e quatro meses, se não houvesse condenação em primeira instância".

A sentença já esteve agendada, mas uma alteração não substancial dos factos da acusação levou a defesa a requerer a audição de mais testemunhas. Está prevista uma sessão para a próxima semana. Após a audição de novas testemunhas, as partes repetirão as alegações finais. Depois, haverá sentença.