Medo de contágio na GNR de Fafe após teste positivo à covid-19

Um caso positivo de covid-19 entre os militares do posto de trânsito de Fafe da GNR está a causar preocupação e indignação nos restantes 22 elementos porque os militares que mais de perto lidaram com o colega infetado já realizaram testes mas, enquanto aguardam os resultados, continuam em funções. Temem contágios.

Na passada segunda-feira, dia 17, foi conhecido o resultado positivo de um militar que estava de férias desde o dia 9. Os colegas ficaram apreensivos e, segundo o JN apurou, contactaram o centro clínico da GNR que, na quarta-feira, enviou uma equipa para testar oito militares. Estes oito estão a fazer patrulhas com colegas do mesmo posto e do posto de trânsito de Braga.

"Deviam ficar em quarentena até saberem o resultado. Não está a haver distanciamento social, estão a trabalhar em acidentes de viação, fazem testes de álcool, por exemplo", referiu, ao JN, Paulo Pinto, da Associação dos Profissionais da Guarda (APG).

O dirigente admite que "estes militares estão a trabalhar com medo, a lidar com colegas e com cidadãos" e acusa a GNR de ter "um plano de contingência que se baseia em dois fatores: risco e sorte". Pinto entende que a partir do momento em que há um caso, "todos os militares desse posto deviam ser testados" porque "estar assintomático não significa estar negativo e anda-se a arriscar".

O JN contactou o Comando-Geral da GNR que confirmou a existência de um militar que testou positivo "numa circunstância em que se encontrava de férias, noutro ponto do país, desde o passado dia 9". A GNR garante que cumpriu "o protocolo em vigor e, tendo em conta os oito dias que decorreram desde o último dia do militar ao serviço, foram testados todos os militares que com ele tiveram contactos relevantes, num total de oito".

A GNR assegura, também, que "nenhum dos oito militares referidos, nem qualquer outro militar do Posto, apresentam qualquer sintoma, pelo que, em consonância com as orientações das autoridades de saúde, foi recomendado o reforço das medidas de proteção e de distanciamento social, incluindo em ambiente familiar, até à comunicação do resultado dos testes".