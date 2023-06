Medo voltou às ruas do Cerco e de Ramalde

Os traficantes e toxicodependentes não acabaram. Como aconteceu com o fim do bairro São João de Deus ou com a demolição das torres do Aleixo, quase todos adaptaram-se às novas circunstâncias e rumaram a outras paragens para evitar a vigilância policial e a pressão mediática que incidiu, em força, na Pasteleira Nova, nos últimos meses.

Alguns limitaram-se a percorrer a curta distância que separa a Nova da Velha Pasteleira para continuar a traficar e a comprar droga. Outros, não chegaram a caminhar três quilómetros até chegar a Ramalde, onde, há pouco menos de um mês, o tráfico começa logo às 8 horas, junto a um pequeno ringue construído no meio do bairro.

Na última reunião de Câmara do Porto, realizada na semana passada, Adriano, um habitante do bairro, descreveu aos vereadores as longas filas que se formam para comprar droga. "As crianças têm medo de andar na rua. As senhoras e eu próprio, que sou uma pessoa de idade, temos medo daquela cambada. Chegam a estar 70 [consumidores na rua] e uma mulher que trabalhe à noite só entra em casa se o marido a for buscar", afirmou.