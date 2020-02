Mega operação contra fraude na importação de carros

Alexandre Panda Hoje às 10:29 Facebook

Um gigantesco esquema de fraude no IVA na importação e comercialização de carros em Portugal levou as autoridades a realizar na manhã desta quarta-feira centenas de buscas em cinco países diferentes.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, no esquema que está a ser investigado pela GNR e pela Autoridade Tributária, sob orientação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), os indivíduos usavam empresas de fachada no estrangeiro para emitir faturação fictícia, para iludir o Fisco português e levar o Estado a acreditar que o IVA já tinha sido pago nos diferentes países envolvidos.

Assim, os indivíduos lucravam mais na venda dos carros ou os veículos eram vendidos sem IVA em Portugal.

Para já, o Destacamento de Ação Fiscal da GNR do e a Direção de Finanças do Porto apuraram um valor de prejuízo para o Estado de cerca de 5 milhões de euros.