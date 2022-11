Megaoperação contra fraude fiscal de 2,2 mil milhões de euros

JN Hoje às 14:42 Facebook

A Polícia Judiciária participou esta terça-feira numa megaoperação europeia contra uma organização criminosa que se dedicava à fraude fiscal. Houve 14 detidos e foram apreendidos mais de dois milhões de euros em dinheiro. Em causa estão transações superiores a 2,2 mil milhões de euros.

Em Portugal foram realizadas cerca de 100 buscas em vários concelhos do país que culminaram com a detenção de 14 pessoas. Foram apreendidos mais de 2 milhões de euros em dinheiro, automóveis, bens de luxo, material informático e vária documentação relativa aos ilícitos.

Procedeu-se ainda ao arresto judicial de cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e cerca de 600 contas bancárias nacionais.

A ação, batizada de Admiral, que visou crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento, enquadra-se no âmbito de uma operação de grande amplitude, com realização de diligências de recolha de prova na Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Países-Baixos, Luxemburgo, República Checa, Hungria, Grécia, Roménia, Eslováquia, Grécia, Áustria, Lituânia e Chipre.

Mais de 2,2 mil milhões de euros

Os suspeitos constituiam uma complexa cadeia de empresas em sucessão, principalmente de venda de equipamentos informáticos em plataformas online, que na verdade "operavam executando os atos necessários para se locupletarem com as quantias de IVA recebidas da venda desses produtos a clientes finais, num esquema típico da Missing Trader Intra-Community (MTIC) Fraud, que lesa os cofres da União Europeia".

Em causa estarão transações fraudulentas superiores a 2.2 mil milhões de euros, avança a PJ em comunicado.

Em Portugal a ação esteve a cargo da Diretoria do Norte da PJ, no âmbito de um inquérito titulado pela EPPO - Procuradoria Europeia - Delegação do Porto, em investigação conjunta com a Administração Tributária.

Foram realizadas mais de 100 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra e Funchal..

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.