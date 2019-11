Meixão francês chegava de táxi a Portugal

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Europol reporta 154 detenções e quase seis toneladas apreendidas. As enguias de França chegavam de táxi e seguiam de avião para a Ásia.

As autoridades europeias apreenderam perto de seis toneladas de meixão e fizeram 154 detenções na última época de pesca, entre outubro de 2018 e abril de 2019. O contrabando poderia render cerca de 11,5 milhões de euros no mercado asiático. As enguias-bebé acabaram devolvidas ao seu habitat natural. Uma das principais redes passava por Portugal, onde, desde o início do ano passado, já foram apreendidas mais de tonelada e meia de meixão.

A Operação Lago atacou redes asiáticas sediadas em território europeu que se dedicavam ao tráfico de espécies em vias de extinção e visou grupos violentos associados a crimes ambientais, contrabando, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e falsificação de documentos.