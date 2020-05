Membro da "Máfia de Braga" tentou fuga após agressão

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:08 Facebook

Rafael Silva está a cumprir pena de 25 anos na prisão de Paços de Ferreira. Caso aconteceu no hospital onde foi tratado a ferimentos sofridos na cadeia.

Rafael Silva, um dos membros da "Máfia de Braga" condenados a 25 anos de prisão, por terem matado o empresário João Paulo Fernandes, tentou fugir após ter sido tratado no Hospital Padre Américo, em Penafiel. O antigo segurança de Emanuel Paulino (conhecido como Bruxo da Areosa) foi transportado àquela unidade hospitalar na sequência de agressões sofridas no interior da cadeia de Paços de Ferreira, onde está em reclusão.

Contactada pelo JN, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais refere "que um recluso do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira teve uma altercação com outro recluso, na sequência da qual foi, por precaução, deslocado a hospital do Serviço Nacional de Saúde". "No decurso desta deslocação intentou, sem qualquer sucesso, subtrair-se à vigilância dos guardas prisionais que o escoltavam", acrescenta fonte oficial.