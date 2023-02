Membro de rede de narcotráfico detido em Ílhavo

JN/Agências Hoje às 16:10 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em Ílhavo, no distrito de Aveiro, um cidadão estrangeiro procurado pela Interpol suspeito de pertencer a uma "importante organização criminal dedicada ao narcotráfico".

Em comunicado, o SEF esclareceu que deu cumprimento a um mandado de detenção internacional, para extradição, emitido pelas autoridades brasileiras, tendo detido, na quarta-feira, um cidadão estrangeiro, de 43 anos, sobre o qual pendia a indicação de captura pela Interpol e detenção para efeitos de extradição, pela prática do crime de branqueamento de capital proveniente de "uma importante organização criminal dedicada ao narcotráfico".

"Para o efeito, uma equipa de inspetores do SEF realizou uma ação de localização e posterior identificação do cidadão, na sequência da análise de informações em bases de dados e documentação apresentada para efeitos de autorização de residência em Portugal, em que foi detetado o mandado de captura internacional para extradição, para cumprimento de uma pena de até 10 anos de cadeia", refere a mesma nota.

A ação, realizada em Ílhavo, no distrito de Aveiro, culminou com a detenção do cidadão estrangeiro, tendo sido efetuadas as respetivas comunicações ao Gabinete Nacional Interpol e ao Tribunal de Relação do Porto.

Segundo o SEF, o detido foi presente a juiz, tendo sido validada a detenção e aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, com apresentações bissemanais na entidade policial da área de residência, bem como entrega de passaporte ao tribunal, enquanto aguarda extradição.