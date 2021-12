Menezes Leitão vai recandidatar-se a bastonário

Nelson Morais Hoje às 18:05 Facebook

O bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, assumiu, esta quarta-feira, que se vai recandidatar a um segundo mandato.

O anúncio foi feito, segundo fonte próxima do bastonário, numa reunião do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, a um ano das eleições, que deverão ser realizadas em dezembro do próximo ano.

Nas últimas eleições, em dezembro de 2019, Luís Menezes Leitão disputou e venceu a segunda volta contra Guilherme Figueiredo, então bastonário que concorria a um segundo mandato.