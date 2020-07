Menina abusada por padrasto e avô paterno

JN Hoje às 14:16 Facebook

Dois homens foram detidos pela PJ por suspeita de abuso sexual de uma menina de 13 anos de idade. Os suspeitos são o padrasto e o avô paterno da vítima.

Segundo um comunicado da PJ de Lisboa e Vale do Tejo, o avô paterno, de 57 anos de idade, e o padrasto, de 43 anos, estão fortemente indiciados da prática do crime de abuso sexual de crianças agravado, na forma consumada.

A vítima tem atualmente 13 anos de idade e reside no distrito de Lisboa. Os abusos ocorreram "repetidamente" durante o ano passado e o presente, quer na residência do avô da vítima, quer na morada de família, onde a menina coabitava com a mãe e o padrasto.

Os detidos foram apresentados a primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado em prisão preventiva.