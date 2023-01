Menina conseguiu impedir tio de a violar

JN Hoje às 12:13 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 47 anos, que tentou violar uma sobrinha, menor de idade, na ilha de São Miguel, nos Açores. Só a resistência da menina impediu que a violação fosse consumada.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ refere que os factos ocorreram na Ilha de São Miguel, "sendo que o arguido se aproveitou do contexto da relação familiar para constranger a vítima [sobrinha por afinidade], de 14 anos, a sofrer os atos sexuais, que não assumiram uma maior gravidade devido à resistência da menor".

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de se aproximar e de contactar com a vítima, bem como de apresentações bissemanais no órgão de policial criminal da área de residência.