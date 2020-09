Menina de 15 anos deu à luz e escondeu feto na varanda

RP Hoje às 11:42 Facebook

O feto que, no dia 31 do mês passado, foi encontrado na varanda um prédio em Torres Vedras, já em decomposição, tinha sido dado à luz por uma menina, de 15 anos, que escondeu de todos a gravidez. A PJ tenta agora saber quem engravidou a menor.

A descoberta foi feita por trabalhadores que procediam à pintura do prédio onde a menina reside com os pais. A menor foi interrogada no próprio dia por inspetores da Judiciária, que cedo perceberam os contornos do caso.

A menina havia escondido a gravidez de todos e terá dado à luz ainda antes do final da gestação. Sem saber que fazer ao feto, escondeu-o na floreira de um apartamento vizinho, onde sabia que os moradores raramente iam.

Os operários foram alertados pelo forte odor do feto, que foi encontrado ainda com o cordão umbilical.

A PJ está agora a fazer teste ao ADN do feto, essencial para descobrir o pai do recém-nascido que, no caso de ser maior de idade, estará sujeito a procedimento criminal por abusos sexual de menores.