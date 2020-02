Menina de oito anos infetada com doença sexual após abusos do pai

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:31 Facebook

Uma menina de oito anos ficou infetada com gonorreia, uma doença sexualmente transmissível, depois de ter sido vítima, três vezes no mesmo dia, de abusos sexuais por parte do próprio pai.

Os crimes aconteceram no ano passado, no concelho de Vila Nova de Gaia, e o agressor, um distribuidor de carnes que tinha conhecimento de que estava doente e podia infetar a filha, vai começar a ser julgado no próximo mês por abuso sexual de crianças.

A menina é filha de um casal disfuncional que acabou por se separar, situação que levou a que, em 2015, a menina e alguns dos irmãos fossem entregues aos cuidados dos avós maternos. Desde então, a criança passou a viver em casa destes familiares, mas passava os fins de semana, com o conhecimento do tribunal, na habitação do progenitor. E foi durante uma destas visitas que tudo aconteceu.