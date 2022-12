Menina de Setúbal morreu com 125 lesões no corpo

Autópsia detetou ferimentos muito diversos. Jéssica foi mesmo violada para esconder droga.

Jéssica, de três anos, não resistiu a lesões compatíveis com a síndrome da criança abanada, mas foi agredida de todas as maneiras e, na autópsia ao seu corpo, foram contabilizadas 125 lesões. A criança terá inclusivamente sido violada, para ser escondida droga no seu ânus, apurou ainda o Ministério Público, que encerrou ontem o inquérito com a acusação de quatro arguidos por homicídio.

Jéssica foi vítima do plano de Cristina, Justo e Esmeralda para exigir à mãe da criança, Inês Sanches, o pagamento de dívidas por atos de bruxaria. Depois de a terem devolvido moribunda, ameaçaram: "Quando a menina melhorar, entregas novamente, senão a gente mata-te", ouviu a mãe.