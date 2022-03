Menina escapa de carro onde a mãe se imolou com irmã de três anos

Joceline temia que ex- companheiro levasse as filhas para a Bélgica à sua revelia e levou uma delas para a morte.

O medo que Joceline Brazão tinha de perder as filhas para o ex-companheiro, a morar na Bélgica e recentemente casado, levou a cabo-verdiana de 29 anos a imolar-se com uma menina de três anos dentro do carro, anteontem em Porto Covo, Sines. A mais velha, de nove anos, também lá estava mas conseguiu fugir, encharcada em gasolina.

A tragédia aconteceu faltava um quarto de hora para a meia-noite, no centro da vila alentejana, no cruzamento da Avenida do Mar com a Rua Conde Bandeira. Joceline estacionou o Opel Corsa e simulou uma brincadeira com as filhas. Regou o carro e elas próprias com gasolina no carro e acendeu um isqueiro. Jane, a mais nova, estava ao seu colo, mas a mais velha abriu a porta de trás e fugiu.