Meninas de sete anos abusadas por vizinho a quem pais confiavam filhos

Um estudante de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e colocado em prisão preventiva por um juiz por ter, alegadamente, abusado sexualmente de duas meninas, de sete, que lhe eram confiadas pelos pais, seus vizinhos, enquanto estes iam às compras e tratar de assuntos pessoais fora de casa, no concelho da Amadora.

O homem filmaria os atos sexuais e chantagearia depois as crianças, sem relação familiar entre si, com os vídeos, para que estas não o denunciassem. Uma delas acabou, porém, por contar o sucedido à mãe, que apresentou queixa às autoridades, pondo fim aos crimes.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, tudo aconteceu num prédio em que existe grande proximidade entre os vizinhos, no concelho da Amadora. Prestável, simpático e sem antecedentes criminais, o suspeito recebia as crianças em sua casa sempre que os pais necessitavam. Já em 2023, terá, numa dessas ocasiões, abusado de uma das meninas. Noutra, posterior, terá atacado sexualmente as duas em simultâneo.

"Os crimes ocorreram no interior da residência do abusador, tendo aquele aproveitado a proximidade e relação de confiança que tinha para com as crianças, uma vez que eram frequentadoras de sua casa, para as submeter aos atos sexuais, que o mesmo filmou", adiantou esta segunda-feira, em comunicado, a PJ.

Para já, apurou o JN, não há indícios de que as imagens tenham sido partilhadas com terceiros.

A denúncia foi feita em meados de abril, tendo o homem sido detido na passada quarta-feira, 10 de maio, apresentado a tribunal no dia seguinte e ficado aguardar em prisão preventiva o desenrolar do processo. Está indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, ambos agravados.