Meios reforçados nas buscas por menino de dois anos

O dia não trouxe luz ao mistério do desaparecimento de uma criança de dois anos, que foi vista pela última vez cerca das 8 horas da manhã de quarta-feira.

As buscas para encontrar o menino desaparecido desde quarta-feira em Proença-a-Velha, Castelo Branco, foram reforçadas e mobilizavam, às 7.30 horas, cerca de três dezenas de efetivos.

Mais de 24 horas depois do alerta, feito pela família da criança cerca das 8.30 horas de quarta-feira, continua sem haver novidades sobre o menino desaparecido em Proença-a-Velha.

Fonte da GNR de Castelo Branco, que coordena as buscas no terreno, disse ao JN, esta quinta-feira de manhã, que Noah continua desaparecido.

A mesma fonte escusou-se a confirmar se a t-shirt encontrada na noite de quarta-feira pertence à criança desaparecida, cujo caso está a ser acompanhado pela Polícia Judiciária.

Está confirmado que a cadela da família, que também estava em paradeiro incerto, foi recuperada ainda na quarta-feira, a cerca de três quilómetros da casa da família.

"As buscas durante a noite foram infrutíferas. A criança ainda não foi encontrada. Hoje de manhã as equipas foram reforçadas. Temos 28 efetivos no terreno e três valências empenhadas: equipas apeadas, drones e equipas cinotécnicas", disse à Lusa o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.

O capitão Jorge Massano disse ainda que o perímetro das buscas foi alargado, mas ainda na zona de Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco. "Até ao momento continua a não haver pistas sobre o paradeiro da criança", disse.

E acrescentou que "a orografia do terreno não ajuda às operações. O oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano, tinha revelado à Lusa que o alerta para o desaparecimento da criança foi dado às 8.30 horas de quarta-feira e levou à montagem de uma operação de busca e resgate.

Segundo este responsável, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia de quarta-feira e inclui drones, equipas cinotécnicas, militares da GNR e alguns populares, com as buscas a decorrerem numa área "bastante alargada".

De acordo com a mesma fonte, o menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.

Além dos militares da GNR, a Polícia Judiciária também está no local, acrescentava.