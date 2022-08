Bebé que terá sido maltratado transferido para hospital de Chaves

TRA Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O bebé de quatro meses internado no Hospital de São João, no Porto, foi transferido para o Hospital de Chaves esta manhã de terça-feira após a sua situação clínica apresentar melhorias.

Ao que o JN apurou junto de fonte hospitalar, o menino deixou de necessitar de cuidados super diferenciados pelo que pode ser transferido para a unidade hospitalar da sua área de residência, o Hospital de Chaves.

O bebé estava internado no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica do São João desde o início do mês com um quadro clínico considerado muito grave e com prognóstico reservado. O menino apresentava lesões compatíveis com o síndrome do bebé abandonado, pelo que a situação foi referenciada às autoridades competentes.

O caso está a ser seguido pelo Ministério Público, Polícia Judiciária e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência.