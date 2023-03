Menor leva faca para dentro de escola para se proteger de ameaças

A PSP apreendeu uma arma branca, faca de cozinha, na posse de um menor de 14 anos no interior de uma escola em Lisboa. O jovem alegou que se queria proteger face a ameaças de que tinha sido alvo por um colega com quem já tinha combinado um ajuste de contas nesse dia.

A PSP recebeu o alerta por parte de uma escola em Marvila, onde uma funcionária detetou um aluno na posse de uma faca dentro do recinto escolar na passada quinta-feira, 2 de março. No local, de acordo com fonte oficial da PSP de Lisboa, os polícias abordaram o aluno e apreenderam na sua posse uma faca de cozinha que tinha trazido de casa.

Questionado sobre a razão de ter levado a arma branca para a escola, o menor alegou que queria proteger-se de um outro colega de escola, também menor e que o havia ameaçado recentemente, confrontando-o para um possível ajuste de contas.

A PSP apreendeu a arma e comunicou a ocorrência às instâncias judiciais, designadamente Tribunal de Família e Menores, e ainda à CPCJ tendo em conta os comportamentos de risco detetados.