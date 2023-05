Menor obrigada a ir para casa do pai que bateu na mãe

Inês Banha Hoje às 21:00 Facebook

Homem foi condenado por agredir a mulher, mas tribunal ressalva que o crime não foi de violência doméstica.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou uma decisão do Tribunal de Família e Menores (TFM) de Sintra que obriga uma menina, de 12 anos, a passar a pernoitar fins de semana alternados em casa do pai, apesar de este ter sido condenado por ter batido na mãe à sua frente, em maio de 2018. O testemunho da criança, que continuará a residir habitualmente com a progenitora, foi essencial para esta punição.

No acórdão, os juízes desembargadores sustentam que o homem foi sancionado pela Justiça pelo crime de ofensa à integridade física e não de violência doméstica, nada obstando, assim, ao livre convívio com a filha.