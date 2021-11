Menor raptado pela mãe quis ficar com ela e tribunal aceitou

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Criança de 12 anos vivia na Alemanha, onde os progenitores tinham a guarda partilhada. O pai recorreu à Justiça para exigir o regresso do filho.

A mãe de uma criança, com 12 anos, recusou regressar à Alemanha, onde partilhava a guarda do filho com o pai. Perante as queixas do progenitor do menor, sustentadas na Convenção da Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças, os tribunais portugueses consideraram que a permanência do jovem em Portugal era ilícita. Mesmo assim, decidiram que, para "salvaguarda do interesse superior da criança", esta devia permanecer no país. O depoimento do menor, que manifestou preferência em viver na Parede, foi fundamental para a decisão judicial.

O casal já vivia na Alemanha quando, em 2018, terminou a relação. Apesar da separação, a família manteve-se a morar em Berlim e os pais acordaram a partilha das responsabilidades parentais e que o filho teria residência alternada na casa de cada um deles. Tudo corria bem e, quando a pandemia da covid-19 surpreendeu o Mundo, o pai não levantou objeções a que o filho viesse com a mãe para Portugal até à reabertura das escolas na Alemanha.