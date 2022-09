Menor de 15 anos tentou vender haxixe a polícias à civil

Reis Pinto Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menor, de 15 anos, foi detido pela PSP, em Lisboa, por ter abordado dois agentes à civil, a quem perguntou se queriam haxixe, apontando para um homem adulto, que tinha consigo 283 doses daquele tipo de estupefaciente.

De acordo com comunicado da PSP, divulgado esta quinta-feira, a operação decorreu na terça-feira, na freguesia de Santa Maria Maior, quando os polícias se aperceberam de movimentação suspeita, por parte de um dos detidos, junto a um muro com gradeamento que separa a via pública de um terreno com bastante vegetação.

Os agentes aproximaram-se, acabando por ser abordados pelo menor, que "incumbido da sua função de angariador, questionou os polícias se queriam comprar "haxixe" e em ato contínuo esticou o braço direito, apontando na direção do primeiro suspeito que se encontrava junto ao muro, poucos metros mais à frente", refere a PSP.

Os polícias solicitaram mais meios policiais para realizar a abordagem em segurança dos suspeitos, tendo sido apreendidos a um deles 284 doses de haxixe, um faca com 17,5 cm de lâmina e uma nota de cinco euros . Ao menor, foram apreendidos 65 euros, guardados no interior de uma bolsa

O menor foi confiado ao encarregado de educação, para ser presente no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, e o outro detido foi ouvido no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que o libertou com a obrigação de o mesmo de se apresentar todas as semanas numa esquadra da polícia.