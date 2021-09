Menor violada foi atraída a cilada por ex-namorado e amigo

Alexandre Panda Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Rapariga de 13 anos foi vítima de abuso sexual em fábrica abandonada na Trofa. Dois rapazes, na altura com 17 anos, vão agora ser julgados.

Tinha apenas 13 anos quando foi ameaçada de morte e vítima de abusos sexuais por um adolescente de 17, numa fábrica abandonada, na Trofa, onde fora atraída pelo agressor e por um antigo namorado, também de 17 anos. Os jovens vão ser julgados no Tribunal de Matosinhos por crimes de abuso e coação sexual.

No final de novembro de 2018. "Maria" (nome fictício, tal como os outros protagonistas) começou a namorar com "Rogério", então com 17 anos. A relação durou apenas três meses. Mas, de acordo com o Ministério Público (MP), chegaram a ter relações sexuais uma vez.