Menores suspeitos de sequestro em lar já estão internados

Joaquim Gomes Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Tribunal de Braga coloca trio em centros educativos de Vila do Conde e do Porto, após fuga com roubo a funcionária.

Os três menores suspeitos de sequestrarem a funcionária do lar juvenil onde estavam acolhidos, em Braga, roubando-lhe o automóvel com o qual fugiram, foram internados no Porto e em Vila do Conde, por decisão do Tribunal de Família e Menores de Braga. Já a Fundação Bomfim está a averiguar internamente o caso.

Tal como o JN ontem noticiou, um adolescente de 15 anos, a par de duas raparigas de 14 anos, inconformados com a quarentena profilática a que estavam sujeitos há vários dias no lar da Fundação, terão planeado uma fuga coletiva.