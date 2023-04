Mentira involuntária privou mãe de três filhas, admite Ministério Público

Inês Banha Hoje às 08:42 Facebook

Procuradora defende que técnicas agiram em conformidade com relato de colega de que progenitora ameaçara "desaparecer" com filhas.

O Ministério Público (MP) defendeu ontem que as duas técnicas da Segurança Social acusadas de, em 2015, terem mentido com o objetivo de retirar três filhas à mãe, Ana Maximiano, atuaram em conformidade com o que lhes fora relatado pelo assistente social da creche, em Oeiras, onde a progenitora teria ameaçado "desaparecer" com as meninas se estas fossem passar umas horas com o pai.

"As arguidas estavam convictas da sua atuação", sublinhou, no Tribunal Local Criminal de Cascais, a procuradora Inês Nunes, que nem pugnou pela absolvição nem pela condenação. A sentença do juiz será conhecida a 24 de maio.