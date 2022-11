Mergulhadores preparam buscas por pescador em grutas submersas

A Polícia Marítima de Cascais está a preparar-se para realizar buscas com mergulhadores forenses na Boca do Inferno, na zona onde o pescador lúdico Gonçalo Trindade foi empurrado, depois de uma discussão por lugares de pesca, na noite de quarta-feira. As buscas vão incidir sobre grutas submersas onde o corpo pode estar preso.

Até ao início da tarde desta sexta-feira, não foi recuperado qualquer pertence do pescador desaparecido, seja roupa ou calçado que este tinha vestido aquando do crime. "Esta tarde de sexta-feira, o mar está calmo e a maré está a vazar até às 18 horas, o que nos dá a possibilidade de realizar buscas em segurança com mergulhadores forenses em grutas submersas onde há a possibilidade de o corpo se encontrar", afirma o comandante da Polícia Marítima de Cascais, Paulo Gomes Agostinho.

Gonçalo Trindade foi empurrado para o mar por um sem-abrigo com quem discutiu na noite de quarta-feira. O suspeito foi detido e entregue à Polícia Judiciária de Lisboa, a quem confessou o crime. Ainda nessa noite, um mergulhador da Polícia Marítima de Cascais tentou localizar o corpo, mas as buscas incidiram sobre as redes de pesca e numa altura em que a visibilidade era nula.

As buscas por terra e por mar vão continuar a ser realizadas pelos meios da Polícia Marítima e dos bombeiros. A corrente marítima fez com que as buscas se estendessem desde a tarde de ontem à Costa da Caparica, em Almada, a sul onde também há a possibilidade do corpo emergir.