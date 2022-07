Mestre da matemática marroquino parte nariz a inspetor após interrogatório

Alexandre Panda Hoje às 08:08 Facebook

Um mestre em Matemática Avançada, natural de Marrocos e em situação ilegal em Portugal, foi condenado a quatro anos de prisão efetiva por ter agredido dois inspetores e danificado as instalações do SEF no Porto.

No julgamento, o arguido confessou parcialmente os factos, alegando que estava perturbado com o isolamento e confinamento a que estava sujeito no Centro de Instalação Temporária do Porto.

O caso remonta ao verão de 2021. Khalid Elbourkhissi, titular de um mestrado em Matemática Avançada, foi detido pela PSP, no Porto, por se ter verificado que permanecia em situação irregular em território nacional.