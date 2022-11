Miguel Alves acusado de fazer "contrato de boca" que câmara pagava depois

Alexandre Panda Hoje às 12:49 Facebook

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, que se demitiu na quinta-feira por estar envolvido em casos judiciais, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de ter feito um "contrato de boca" com a empresária de comunicação Manuela Couto que a câmara de Caminha só oficializou, através de adjudicação e cabimentação, meses depois. Ambos irão responder pelo crime de prevaricação.

Para chegar ao início deste caso é preciso recuar a julho de 2014, quando Miguel Alves era presidente de Câmara de Caminha. Nesse mês, manteve, segundo a acusação do MP a que o JN teve acesso, uma reunião com a empresária Manuela Couto, mulher do histórico dirigente do PS e ex-presidente de câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto. Nessa reunião, que ocorreu no edifício da autarquia, o autarca e a empresária terão acertado verbalmente um contrato: as empresas de Manuela Couto iriam prestar serviços de comunicação à Câmara e ao seu presidente. Nessa altura, nada foi assinado ou transcrito para o papel.

As funcionárias de duas das empresas de Manuela Couto, a MIT e a Mediana, passaram a trocar e-mails com a Câmara e o presidente, solicitando a descrição de eventos que pudessem ter um tratamento mediático diferente. Nesse mesmo mês, os serviços da empresária permitiram ao autarca uma ida ao telejornal da RTP2 para fazer um comentário.