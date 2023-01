Miguel Reis fechou os olhos a lar sénior com um piso a mais

Tiago Rodrigues Alves com Alexandre Panda Hoje às 07:38 Facebook

Projeto entregue previa mansarda inclinada. Ex-autarca deu luz verde a um andar inteiro para garantir 120 camas e negócio de seis milhões.

O ex-presidente da Câmara de Espinho Miguel Reis viabilizou a construção de um lar residencial sénior com um piso a mais e contra a vontade inicial do Departamento de Urbanismo. Com este andar extra, foi possível manter as 120 camas que tinham sido prometidas a um investidor, viabilizando um negócio que poderia chegar aos seis milhões de euros.

Segundo o Ministério Público (MP), o projeto da residência sénior entregue na autarquia previa para o vão do telhado do imóvel uma mansarda, um andar de teto inclinado. Porém, o socialista Miguel Reis, o empresário Francisco Pessegueiro e o arquiteto João Rodrigues terão acordado que seria construído um piso inteiro, camuflado de recuado.