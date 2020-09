Mil euros em congro apreendido por fuga à lota

Olga Costa Hoje às 21:09 Facebook

As autoridades marítimas apreenderam, esta quinta-feira, em Esposende, 132 quilos de congro. O pescado recuperado está avaliado em 923 euros.

No âmbito de uma operação de fiscalização, levada a cabo pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Esposende, as autoridades detetaram "a movimentação do pescado fora da lota correspondente ao porto de descarga".

Durante as diligências, os militares identificaram um homem de 42 anos e elaboraram um auto de contraordenação por "fuga à lota". Esta infração pode ser punível com coima até 44.891 euros.

O pescado apreendido foi encaminhado para verificação higiossanitária.