"Milhão de crimes" num processo é "erro" que está a sair "caro", diz ministra

Van Dunem pediu "uso parcimonioso" de meios após PGR aludir a reforço. Magistrada de profissão, governante regressa em breve ao Ministério Público.

A poucos meses de regressar à magistratura, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, apelou esta quinta-feira ao Ministério Público (MP) que, "num ambiente de meios escassos", faça um "uso parcimonioso das disponibilidades", para que as investigações tenham "resultados" no combate ao crime, incluindo a corrupção e outros crimes económico-financeiros.

Minutos antes, Van Dunem ouvira a procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, alertar, na Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, que, "apenas com um Ministério Público e com órgãos de polícia criminal dotados dos necessários meios humanos e técnicos será possível com efetividade combater a corrupção".