Milhares de imigrantes com vidas suspensas à espera do SEF

Quem apresentou manifestação de interesse, está a demorar dois anos a ser chamado para entrevista.

Milhares de imigrantes, a maioria brasileiros, estão desde 1 de abril sem conseguir renovar as suas autorizações de residência, entretanto expiradas. Com isso ficaram impossibilitados de sair de Portugal e, muitos, impedidos de encontrar trabalho ou abrir uma conta bancária. Anteontem, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou que vai permitir que as 20 mil autorizações que tenham caducado até 30 de junho sejam renovadas automaticamente, online, como foi feito durante a pandemia. Mas as vidas de outros milhares de imigrantes continuam em suspenso: quem ainda não tem autorização de residência, e apresentou manifestação de interesse, está a demorar dois anos a ser chamado para entrevista.

As queixas surgem, maioritariamente, de cidadãos brasileiros, a principal comunidade estrangeira residente em Portugal. São 29,3% do total de imigrantes, de acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2022.