Milhares de timorenses em Portugal enganados por redes criminosas

Cerca de cinco mil timorenses foram aliciados, este ano, com promessas de emprego, alojamento e legalização, a troco de três a quatro mil euros. Muitos foram abandonados e estão sem abrigo.

As autoridades estão preocupadas com o recente fenómeno. Nos anos anteriores, havia uma média de 500 mil timorenses que entravam em Portugal à procura de uma vida melhor. Desde janeiro, já foram registados cerca de cinco mil. E tudo aponta para que sejam vítimas de redes criminosas de tráfico de pessoas para exploração laboral, a quem pagaram entre três e quatro mil euros, com promessas de emprego, alojamento e legalização. Muitos deles já são sem-abrigo e o SEF tem uma dezena de investigações em curso sobre este êxodo timorense.

São mais de 550 cidadãos timorenses que, ao abrigo da isenção de visto, chegam todos os meses a território nacional. O fluxo anormal de imigração e as centenas de casos de abandono reportados em todo o país, como no Fundão ou Serpa, levaram as autoridades a abrir investigações por suspeitas de tráfico de pessoas para exploração laboral.