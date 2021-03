Milionário acusado de burla com chips para detetar cancro

Alexandre Panda Hoje às 07:18 Facebook

Empresário do Porto suspeito de ter enganado quatro investidores com ações de empresa sediada na Suíça. Lesados reclamam quase 340 mil euros de indemnização.

António Coelho é um homem de negócios com interesses em vários continentes, mas, de acordo com o Ministério Público (MP) do Porto, terá burlado quatro pessoas em mais de 300 mil euros, com ações de uma empresa que estaria a desenvolver um chip injetável, capaz de detetar precocemente o cancro. É acusado de quatro crimes de burla e um de falsificação de documentos. Começa a ser julgado em abril.

De acordo com o MP, o empresário, natural do Porto, mas residente em Espanha, conheceu o primeiro queixoso numa clínica de estética gerida pela vítima, em 2011. Criaram uma amizade e passaram a frequentar a casa um do outro e a fazer viagens juntos. Tudo faria parte de um plano arquitetado pelo arguido para sacar dinheiro ao médico, garante a acusação.