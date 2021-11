Milionário condenado a prisão por burla com chips para detetar cancro

Hoje às 14:39 Facebook

António Coelho, o homem de negócios com interesses em vários continentes, que foi acusado de ter burlado três médicos e dois empresários em mais de 300 mil euros, com ações de uma empresa que estaria a desenvolver um chip injetável, capaz de detetar precocemente o cancro, foi esta quarta-feira condenado a cinco anos e meio de prisão efetiva, pelo Tribunal do Porto.

O empresário que começou a ser julgado em abril por quatro crimes de burla e um de falsificação de documentos foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão efetiva, por burla.

Entre as vítimas, está o famoso cirurgião plástico Serafim Ribeirinho Soares. Este entregou a António Coelho, em dinheiro, um total de 50 mil euros para comprar ações da empresa de biotecnologia Dar Life. Teria descoberto um chip injetável, prestes a ser comercializado, que descobre precocemente cancros.

O empresário era detentor da patente da invenção, desenvolvida na Suíça, onde pelo menos uma vítima chegou a deslocar-se à custa de António Coelho. O pagamento das despesas faria parte de um plano arquitetado pelo empresário, para aliciar a vítima a investir em ações da empresa Dar Life.