Militar da GNR agredido ao deter suspeito de furto em Campo Maior

Um militar da GNR de Campo Maior terá sido agredido por um suspeito de furto de produtos alimentares num hipermercado. O homem terá resistido à detenção. Ambos ficaram feridos e foram assistidos no centro de saúde de Campo Maior.

O homem de 35 anos terá furtado produtos alimentares de um hipermercado de Campo Maior, este sábado. A GNR foi chamada ao local, mas quando chegaram já o suspeito estava em fuga. Segundo um comunicado desta força de segurança, o homem terá resistido à detenção: não mostrou a identificação e impediu a revista por parte dos militares.

De acordo com a "Rádio Elvas", um dos militares da GNR terá sido agredido pelo suspeito, que também terá caído quando tentava escapar às autoridades. Ambos foram transportados para o centro de saúde de Campo Maior, em Portalegre. Na unidade de saúde juntaram-se vários familiares do suspeito, que "tentaram forçar a entrada" no estabelecimento, segundo a GNR.

Um militar efetuou um disparo com arma de fogo para dispersar o grupo e acalmar os ânimos. O suspeito foi constituído arguido e deverá ser ouvido pelo Tribunal Judicial de Elvas.