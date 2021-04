Militar da GNR detido por agredir agentes da PSP

Reis Pinto Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda com comportamento descontrolado insultou e agrediu polícias, que responderam a pedido de auxílio. Familiar do militar já tinha pedido ajuda aos bombeiros

Um militar da GNR foi detido, na noite desta quinta-feira, depois de ter agredido agentes da PSP, que responderam a um pedido de ajuda feito pelos Bombeiros de Moreira da Maia. Com 45 anos, o guarda reside na Maia e foi notificado para comparecer esta sexta-feira no Tribunal. Até ao momento, são desconhecidas as medidas de coação impostas.

Segundo o JN apurou, o militar da GNR seguia, pelas 21 horas, no mesmo carro que um familiar e o seu comportamento descontrolado levou a que o condutor parasse a viatura junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia para pedir auxílio. Já na presença dos bombeiros, o guarda manteve uma atitude agressiva e foi acionada a PSP, que fez deslocar para a rua Luís de Camões uma patrulha.

Contudo, nem com a chegada dos colegas, o guarda acalmou e, perante os pedidos para que ficasse mais sossegado, atacou os agentes da PSP, insultando-os e agredindo-os. Foi, por este motivo, detido e, já na esquadra, notificado para comparecer" junto das autoridades judiciárias".