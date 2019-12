Militar da GNR detido por corrupção e falsificação de documentos em Gaia

Hoje às 14:30 Facebook

Um militar da GNR foi detido pela PJ, em Gaia, por corrupção, burla qualificada e falsificação de documentos, entre outros crimes. A investigação foi iniciada pela GNR e levou à detenção de mais três pessoas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere, que no âmbito de investigação a práticas de corrupção, inicialmente espoletada pela GNR, se apurou que os detidos, com idades entre os 32 e os 41 anos, estão fortemente indiciados pela prática de crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação de documento, acesso ilegítimo, violação de segredo por funcionário e acesso ilegítimo.



"Os arguidos, no período compreendido desde janeiro de 2018 e até à presente data, no âmbito das funções exercidas pelo militar da GNR, terão falsificado diversa documentação com o intuito de obter benefícios para os próprios e para terceiros, recebendo contrapartidas com tais atos", refere a PJ.



Os detidos deverão ser ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial.