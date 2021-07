Militar da GNR detido por suspeita de envolvimento com grupo de criminosos

RP Hoje às 15:17 Facebook

A GNR deteve quatro homens, incluindo um militar do Comando Territorial de Bragança, por associação criminosa, recetação, coação agravada tentada, falsificação de documentos e burlas qualificadas. Foram recuperados artigos furtados no valor de mais de 250 mil euros.

A operação, realizada pela Unidade de Intervenção da GNR, decorreu entre as passadas quarta e sexta-feira, tendo sido realizadas buscas em diversos pontos do país.

Na sequência de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o grupo desenvolvia a sua ação em Portugal, França e Espanha.

Durante buscas domiciliárias em armazéns foram apreendidos artigos furtados, que estão avaliados em mais de 250 mil euros.

Entre o material apreendido estão 24 máquinas industriais, 28 ferramentas elétricas, cinco motos, nove telemóveis, três armas de fogo, munições de diversos calibres, uma arma elétrica, uma soqueira, uma arma de ar comprimido, sete chapas de VIN, três matrículas, 88 certificados de matrícula, 11 viaturas e 5970 euros em dinheiro.

Os quatro detidos estão a ser ouvidos, este sábado, no Tribunal Judicial de Mogadouro, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço do Comando Territorial de Bragança e com o apoio da Gendarmerie Nationale Française.