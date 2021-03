Militar da GNR ferido em acidente ao travar suspeitos em fuga num carro roubado

Salomão Rodrigues Hoje às 19:42 Facebook

Um polícia da GNR de Cucujães, ficou ferido, este sábado, na sequência de um acidente de viação quando os militares ajudavam os colegas de Lourosa a travar a fuga de um carro com três suspeitos.

O acidente ocorreu, este sábado à tarde, a poucos metros do quartel da GNR de Cucujães. O militar e os três ocupantes do carro furtado sofreram ferimentos ligeiros, quando as viaturas colidiram frontalmente.

Três pessoas, dois homens e uma mulher, encontravam-se em fuga numa viatura que tinha sido roubada, este sábado à tarde, no Porto. Estavam a ser perseguidos desde Santa Maria da Feira por militares do destacamento de Lourosa.

A estes, juntaram-se elementos da GNR de Cucujães com os quais os fugitivos acabariam por colidir, quando os militares bloquearam a rua com o carro da polícia.

As viaturas colidiram de frente. Do acidente resultaram quatro feridos, entre os quais um elemento da GNR. Os sinistrados foram assistidos pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis.