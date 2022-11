Militares da GNR acusados de agressões a imigrantes começam a ser julgados

O Tribunal de Beja começa esta quarta-feira a julgar sete militares da GNR acusados pelo Ministério Público (MP) de um total de 33 crimes contra imigrantes em Odemira, como sequestro e agressão, em casos ocorridos em 2018 e 2019.

Os militares foram suspensos de funções depois de, em janeiro deste ano, terem sido tornadas públicas imagens das agressões a trabalhadores. Como o prazo de suspensão caducou, voltaram ao ativo na GNR.

O regresso dos militares foi confirmado ao JN por fonte do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do CTBeja, que acrescentou que "nenhum dos sete elementos está colocado na área deste comando, sendo desconhecido os locais onde exercem serviço".

A investigação, realizada pela Polícia Judiciária, foi noticiada pelo JN a 22 de setembro de 2020, quando ainda só existiam quatro arguidos. O caso começou na sequência da detenção de cinco militares em 2019, quatro do Posto de Vila Nova de Milfontes e um de Odemira.

Os inspetores apreenderam os telemóveis dos arguidos e encontraram fotografias e vídeos de cidadãos asiáticos a serem obrigados a fazer flexões, polichinelos e a rastejar, tanto no exterior como no interior do posto. O caso foi remetido para o Ministério Público de Odemira, que ordenou a investigação num processo autónomo.

Três dos militares estão envolvidos no primeiro processo, julgado por um Coletivo de Juízes do Tribunal de Beja e condenados a penas suspensas.

Crimes de que são acusados

Rúben Candeias, de 26 anos e natural de Beja, está acusado de 11 crimes, sendo seis de ofensa à integridade física qualificada, quatro de abuso de poder e um de sequestro.

Nelson Lima, de 30 anos e natural de Lajes-Praia da Vitória, Diogo Ribeiro, de 29 anos, natural de Arnóia-Celorico de Basto, e Nuno Andrade, de 33 anos e natural de Caçarilhe-Celorico de Basto, estão acusados de cinco crimes cada um, nomeadamente um de abuso de poder e quatro de ofensa à integridade física qualificada.

João Miguel Lopes, de 31 anos, natural da Guarda, está acusado de três crimes, um de abuso de poder, um de ofensa à integridade física qualificada e um de sequestro.

Carlos Figueiredo, de 32 anos e natural da Guarda, e Paulo Cunha, de 27 anos, natural do Porto, estão acusados de dois crimes: um de abuso de poder e um de ofensa à integridade física qualificada.