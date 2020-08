Militares da GNR disparam para travar apedrejamento em Almada

Rogério Matos Hoje às 15:48 Facebook

Militares da GNR foram apedrejados no Monte da Caparica e tiveram que disparar para o ar para travar o arremesso de pedras. Dois suspeitos foram detidos.

O caso ocorreu pelas três horas da madrugada deste domingo. A GNR foi chamada para travar um ajuntamento ilegal com mais de dez pessoas na rua. Os participantes acataram as ordens para dispersar e quando os militares se preparavam para sair do local, sentiram um forte cheiro a gás e chamaram os bombeiros.

Até à chegada dos bombeiros, os militares permaneceram no local e foi aí que começaram a ser arremessadas pedras na sua direção. Os militares dos postos da Trafaria e Unidade de Intervenção tiveram que fazer vários disparos para o ar para travar o arremesso de pedras por dois suspeitos na via pública. Foram detidos.

Ao que o JN apurou, não há informação sobre danos nas viaturas da GNR, alvos das pedras, nem ferimentos em qualquer militar.