Militares da GNR e um civil resgataram idoso de moradia em chamas

RP Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Militares da GNR e um cidadão resgataram com vida um idoso, de 81 anos, que se encontrava no interior da residência em chamas, no Poceirão, em Palmela. O incêndio ocorreu na noite de ontem, sexta-feira.

Na moradia habitava um casal e quando os militares da Guarda chegaram ao local verificaram que no exterior se encontrava uma idosa, constatando que o marido ainda se encontrava no seu interior.

"Perante as circunstâncias, os militares entraram na habitação em chamas, acompanhados por um cidadão que também se encontrava no local, resgatando o idoso com vida", refere a GNR.

O casal foi posteriormente transportado para o Hospital de Setúbal, onde recebeu assistência médica.