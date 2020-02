Militares suspeitos de agredir polícia na noite de Lisboa

Inês Banha Hoje às 00:47 Facebook

Três militares no ativo são suspeitos de terem roubado um isqueiro e agredido um polícia em Lisboa. Os jovens foram detidos pela própria PSP e serão apresentados a juiz esta segunda-feira, para aplicação das medidas de coação.

O caso aconteceu na madrugada de 7 de fevereiro, sexta-feira, e foi confirmado ao JN este domingo à noite por fonte oficial da PSP.

De acordo com a fonte, tudo aconteceu pelas 2 horas na Avenida D. Carlos I, quando uma equipa da PSP fiscalizava vários estabelecimentos de restauração e bebidas naquela zona, bastante procurada por jovens.

A determinada altura, os polícias aperceberam-se de um aglomerado de pessoas aos gritos e um deles foi tentar perceber o que estaria a acontecer.

Ao chegar perto do grupo, o agente terá encontrado três jovens a discutir com um outro que os acusava de lhe terem roubado um isqueiro. Terá sido depois de os interpelar que o polícia foi atingido na cabeça, pelas costas, por um dos militares, acabando por cair no chão.

Foi nessa altura que, segundo a mesma fonte, os restantes elementos da equipa da PSP foram em seu auxílio, detendo os três militares, na casa dos 20 anos, por roubo e agressão.

A situação foi já comunicada ao oficial responsável pela unidade que os jovens integram, concluiu a fonte.