Ministério da Justiça promove 150 guardas prisionais

JN Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Justiça (MJ) vai promover 150 guardas prisionais. Estas são as primeiras promoções para guarda principal desde 2014.

De acordo com informação do MJ, as 150 promoções englobem 100 trabalhadores para a categoria de guarda principal, 45 para a categoria de chefe e cinco para chefe principal.

"Estas serão as primeiras promoções para a categoria de guarda principal dos últimos nove anos, visto que desde 2014 que não se verificavam promoções para esta categoria. As últimas promoções para a categoria de chefe principal decorreram em 2018 e as relativas à categoria de comissário prisional em 2017, pelo que a medida sublinha o compromisso desta equipa governativa com o reforço e valorização dos trabalhadores que integram as carreiras do Corpo da Guarda Prisional, de forma a garantir a manutenção do elevado grau de eficácia operacional, correspondente às exigências de responsabilidade que caracterizam o exercício destas funções", adiantou ao JN fonte do MJ.

PUB

Para os trabalhadores que integram a categoria de guarda, a promoção à categoria superior significa uma valorização na sua remuneração base na ordem dos 104 euros mensais.

"A título de exemplo, e em relação à categoria de guarda prisional, o aumento na primeira posição remuneratória foi de 122,36€ (+10,9%) por mês face à situação remuneratória em 2022, considerando a remuneração base e a atualização dos respetivos suplementos; e o aumento na segunda posição remuneratória corresponde a 145,40€ (+12,4%) por mês", precisou a mesma fonte.

De acordo com a progressividade dos aumentos propostos até 2026, calcula-se que um guarda prisional que ingresse nesta carreira em 2026 auferirá uma remuneração superior à de 2022 em cerca de 333 euros por mês, "ou seja um acréscimo de quase 30% em relação às remunerações anteriores ao aumento", adiantou ainda o MJ.