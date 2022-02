Ministério Público acusa mulher de tentar matar outra na rua em Matosinhos

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público (MP) acusou uma mulher de tentar matar outra, com uma faca, em janeiro de 2021, numa rua de Matosinhos, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Em nota publicada na página da internet, a PGRP refere que o MP "considerou indiciado" que a arguida, no final da tarde de 5 de janeiro de 2021, "decidiu tirar a vida à vítima, pessoa que mantinha uma relação amorosa" com o seu companheiro.

"Com tal propósito, após saber do encontro entre o seu companheiro e a vítima, a arguida contactou a mãe do companheiro e, na companhia desta e de um bebé que levava ao colo, foi ao encontro daqueles, levando consigo, ocultadas no braço esquerdo, duas facas de cozinha, com mais de 10 centímetros de lâmina cada", explica a PGRP.

Segundo o MP, aquando do encontro, numa rua de Matosinhos, "ocorreu uma troca de palavras", após a qual a arguida "retirou uma das facas que trazia e espetou-a na zona superior esquerda do peito da vítima".

"De seguida, [a arguida] muniu-se com a outra faca para espetar no corpo da vítima, sendo impedida de o fazer pela mãe do companheiro. A vítima só não morreu mercê da pronta assistência médica que lhe foi prestada", salienta a PGRP.

A acusação foi deduzida em 31 de janeiro deste ano e esteve a cargo do MP no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Procuradoria da República de Matosinhos (3ª secção).

A mulher está acusada de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.