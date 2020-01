Ministério Público à espera de resultado da autópsia a Leonor

Rogério Matos Hoje às 14:34 Facebook

O Ministério Público aguarda pelos resultados da autópsia ao corpo de Leonor, que determinarão as causas da morte da menina de 12 anos para dar seguimento ao processo.

Leonor morreu no dia 22 de dezembro no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sido atendida por duas vezes na clínica privada da CUF da mesma cidade, onde se dirigiu com queixas de dores nas costas. O funeral foi realizado no dia de Natal.

Ao que foi possível apurar, o MP deve agora recolher todos os elementos clínicos do caso, desde a alta médica da menina na CUF ao resultado da autópsia, e pedir um parecer técnico científico ao Instituto de Medicina Legal. Com o documento, que indicará se houve falhas nos procedimentos tomados pela médica da CUF, o Ministério Público decidirá se arquiva o caso ou se o coloca nas mãos da Polícia Judiciária. Até ao momento, tal diligência ainda não foi tomada.

