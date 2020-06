Ministério Público acusa 27 homens de crimes de ódio e tentativa de homicídio

R. S. Hoje às 17:39, atualizado às 17:42 Facebook

Vinte e sete homens estão acusados de crimes de ódio, incluindo tentativa de homicídio.

O Ministério Público (MP) requereu o julgamento de 27 arguidos suspeitos da prática de crimes de discriminação racial, religiosa ou sexual, ofensa à integridade física qualificada, incitamento à violência e homicídio qualificado tentado.

Os suspeitos, também indiciados por dano com violência, detenção de arma proibida, roubo, tráfico de estupefacientes e tráfico de armas, agiram com o propósito de pertencer a um grupo que exaltava a "superioridade da 'raça' branca face às demais" e que levava a cabo ações violenta contra pessoas de minorias raciais e com orientações sexuais e políticas diferentes das suas.

As atividades do grupo em causa terão começado em junho de 2015 quando os arguidos começaram a agredir e ofender "pessoas com ideais políticos, raça, religião ou orientação sexual distintos dos seus e incentivando ao ódio e à violência".

Duas vítimas esfaqueadas

Dois dos ofendidos foram agredidos com facas e outros objetos cortantes no abdómen e tórax. Segundo o Ministério Público, as partes do corpo atingidas "eram aptas a determinar as suas mortes, o que apenas não se verificou por razões alheias às vontades dos agressores".

Em algumas agressões, completa o MP, os arguidos agiram com o propósito de "danificarem, partirem e destruírem bens dos ofendidos". Alguns dos elementos do grupo tinham na sua posse armas, munições ilegais e ainda produtos estupefacientes para venda.

Em maio passado, o Ministério Público tinha constituído 37 arguidos, no âmbito de uma investigação da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária a uma vaga de crimes de ódio, envolvendo grande violência e tentativas de homicídio.